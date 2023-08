La prima vittoria in un Masters 1000 di Jannik Sinner

...della carriera e centra il primo successo in un torneo Masters 1000 grazie alla quintain ... Sinner - De Minaur 2 - 2 - L'australiano tiene il servizio per lavolta e completa la mini - ...Stavolta non è finita come a Miami 2021 e 2023 con il ko dell'altoatesino, ma con la sua. ..."altBackground":false,"title":"5° game: Sinner tiene il servizio, è 4 - 1","content":" Per la...... dove gli azzurri giocheranno laparte della rassegna iridata. Il pubblico di Ravenna è tutto ... Gli azzurri hanno voglia di salutare l'Italia con unae lo si capisce sin dalle prime ...

Terminato il ritiro precampionato in Toscana dell'Avezzano Calcio con prima vittoria in amichevole MarsicaLive

È il terzo tennista italiano di sempre a riuscirci: ha battuto in finale a Toronto l'australiano Alex De Minaur ...Gli azzurri hanno voglia di salutare l’Italia con una vittoria e lo si capisce sin dalle prime battute. Il Pala De Andrè, gremito fino all’ultimo posto, spinge gli azzurri. Pozzecco lancia Datome in ...