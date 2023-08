La preghiera del Papa per i migranti | Piaga aperta della nostra umanità  

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - "Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: 41 persone hanno perso la vita. Ho pregato per loro. E con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall'inizio dell'anno già quasi 2.000 uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l'Europa. È unanella". CosìFrancesco al termine dell'Angelus. "Incoraggio gli sforzi politici e diplomatici che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza", ha aggiunto il Pontefice. "Come pure l'impegno di tutti coloro che operano per prevenire i naufragi e soccorrono i naviganti", Il Pontefice ha chiesto poi di unirsi "inai nostri fratelli del Camerun affinchè per intercessioneVergine, Dio sostenga la ...

Davanti ai fedeli a piazza San Pietro ha invitato a pregare anche per ''la martoriata Ucraina che soffre tanto questa guerra'' e, ha aggiunto, "uniamoci inai nostri fratelliCamerun ...Uniamoci inai nostri fratelliCamerun affinchè per intercessione della Vergine, Dio sostenga la speranzapopolo che soffre da anni a apra via di dialogo per giungere alla concordia ...Prima delladell'Angelus, commentando il Vangelo di Matteo nell'episodio in cui Gesù cammina sulle acquelago di Galilea per incontrare i discepoli che stanno compiendo la traversata in ...

Papa Francesco nell'Angelus ha parlato delle oltre 2mila persone migranti che sono morte tentando di attraversare il Mediterraneo, ...