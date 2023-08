La petizione di Conte per il salario minimo Ma dimentica che è stato al governo

(Di domenica 13 agosto 2023) La mossa dell'ipocrisia: il leader del Movimento 5 Stelle inaugura la raccolta firme per il. Ma per circa tre anni èpresidente del Consiglio: perché non ha fatto lui la legge?

I partiti di opposizione hanno lanciato l'iniziativa invitando i cittadini a firmare la... A fargli eco, il leader del M5s Giuseppe: "Da oggi potrete combattere insieme a noi questa ..."Ancora in queste ore", scrive su Facebook il leader del movimento 5 stelle Giuseppe, "da ... E' semplice, è immediato, basta firmare laonline al sito salariomininosubito.it o nei ...Lo ha scritto su Facebook Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, lanciando lasul salario minimo attraverso il portale salariominimosubito.it. "Qui di seguito il link con tutte ...

La petizione di Conte per il salario minimo. Ma dimentica che è stato ... ilGiornale.it

"Ancora in queste ore, da alcuni esponenti di Governo è arrivata una netta chiusura al salario minimo legale. Venerdì a Palazzo Chigi, dopo mesi di dibattito in Parlamento, la presidente Meloni non fa ...