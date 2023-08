La Pechino-Parigi del 1907 4 | gente di Mongolia

(Di domenica 13 agosto 2023) Alle ore otto del mattino del 17 giugno, l’Itala attraversa il confine con la, avventurandosi nello sterminato altopiano erboso della breve stagione estiva. Luigi Barzini, memore della poca solerzia degli impiegati degli uffici telegrafici imperiali, decide di affidare il testo del telegramma ad un giovane funzionario della Legazione francese: Lasciammo Kalgan stamane. Passiamo ora il confine mongolo. Sono le otto del mattino, Abbiamo percorso col motore il letto del fiume Shin-Shan per 25 chilometri. Superammo facilmente 1828 metri d’altitudine. Paesaggio incantevole. All’improvviso, tra la vasta prateria mossa dal vento come un mare verdeggiante, si erge una roccia maestosa che assomiglia ad un castello medievale. Completamente traforata da buchi regolari scavati nella roccia, ha chiaramente l’aspetto di una antica fortezza, ...

... tanto cheera riuscita a mantenere dalla parte dell'occidente anche paesi francofoni finiti ... Limitare l'accesso dialle tecnologie strategiche e promuovere l'industria degli armamenti ...Studenti dell'Ecole Philippe Gaulier die Bont's International Clown school in Spagna, ... Mai Dire Gol, Quelli che il calcio e Zelig, arrivando quest'anno aExpress, in compagnia della ...Piazza Affari ha chiuso ieri in progresso dell'1%, alle spalle die di Francoforte. Il ... Corrono le società del lusso dopo che le autorità dihanno rimosso il divieto dei viaggi in ...