La natura non è qualcosa che si possa considerare del tutto a nostra disposizione

(Di domenica 13 agosto 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ho girato abbastanza il mondo, viaggiando quasi ovunque negli ultimi trent’anni, da accorgermi per tempo che . Vivere prevalentemente in città, o comunque in un ambiente “addomesticato” dall’uomo, determina in noi una sensazione di controllo della realtà circostante che è completamente fuorviante. L’ho capito tutte le volte che ho individuato, per le mie esplorazioni in giro per il pianeta, meteli, dove l’uomo aveva potuto ben poco lasciare il proprio segno. Una scelta che è stata dapprima inconsapevole, istintiva, ma che poi è diventata voluta, ricercata. Fronteggiare a viso aperto laincontaminata è stato un modo per riconnettermi progressivamente con la mia umanità, limitatezza e fragilità. Non di donna, ma di essere vivente. ...