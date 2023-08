La mia ritirata sul Don

(Di domenica 13 agosto 2023) La storia e l’epilogo della spedizione italiana in Russia, tra 1942 e 1943, raccontata con le immagini e le parole da chi ne prese parte, tra insufficienza militare e atti di eroismo. Esce un eccezionale «diario fotografico» di un alpino di Novara, che riuscì a tornare a casa dalla tragedia delle steppe innevate. Il piede in cancrena con un odore insopportabile che prende alla gola. Una manciata di zucchero (rubato) nella tasca del cappotto per sopravvivere. E il gelo che incolla le dita delle mani. Come raccontare la «dalla Russia»: 350 chilometri, con la neve al ginocchio? Un mese senza togliersi gli scarponi per non correre il rischio di non riuscire più a infilarli? Pasquale Grignaschi, alpino di Novara, comandante del III plotone della 124 compagnia della «Cuneense», si è affidato a una fotocamera Zeiss Ikon (obiettivo Tessar Zeis) che gli ha consentito ...

... paura e fame, madri coraggiose, prigionieri in Africa e soldati congelati durante lain ... Perché 'lafelicità è anche la tua felicità', perché la felicità di uno, è la felicità del mondo ...Non sono certo contento di non poter muovere laauto, ad oggi non so ancora quando mi ... Inoltre la macchina non ha subito il danno in loco, ma è stata spostata e non è stataper una ...Osaka racconta alcuni suoi delicati momenti Dopo essersiper mesi a causa della gravidanza,... Ma poi ho pensato che preferivo avere la multa piuttosto che affrontare tutto questo con la...