La fine dell' estate | meteo-Giuliacci | ecco che cosa rivelano i modelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Ci siamo: Ferragosto è qui, quasi arrivato. E farà un gran caldo, anche se al Nord, in alcune zone, le previsioni danno possibile maltempo. E poi, che sarà? La risposta arriva nell'ultimo bollettinodi Mario, che fa il punto sul finire di questa. E le notizie sono buone: sole e caldo resteranno ancora un po'. Mario, clicca qui per accedere al sito del colonnello Scrive il colonnello sul suo sito: "Vivremo un periodo con un'alta pressione piuttosto invadente. Se un tempo il 15 agosto segnava il naturale declinoa stagione estiva, da alcuni anni abbiamo notato che anticicloni africani particolarmente persistenti possono perdurare non solo per tutto il mese, ma persino fino ai primi di settembre". E ancora: "È ovvio che il caldo non sarà più come quello di luglio, ...