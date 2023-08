La Farnesina apre un desk di assistenza all' aeroporto di Maui

"Aperto presso l'aeroporto internazionale di Maui un desk di assistenza agli italiani con personale del consolato generale italiano di San Francisco": lo comunica lacon un tweet sull'emergenza incendi alle Hawaii. Il post allega un paio di foto della postazione e rimanda per informazioni all'app del ministero degli Esteri ViaggiareSicuri. . 13 agosto ...... come ha scritto il titolare delleAntonio Tajani. Via libera della Camera alla ... L'Autorità garante per la concorrenza e il mercatoun'indagine sui disservizi dei Taxi nella grandi ...La: non partite'. Altri richiami in prima: il ritorno di Zaki in Italia, il messaggio del ... LA REPUBBLICA 'Spagna, flop sovranista',il quotidiano diretto da Maurizio Molinari. '...

"Aperto presso l'aeroporto internazionale di Maui un desk di assistenza agli italiani con personale del consolato generale italiano di San Francisco": lo comunica la Farnesina con un tweet sull'emerge ...Il governatore dell'arcipelago Josh Green ha ribadito che "senza dubbio ci saranno altri morti". Polemiche per il mancato allarme. Il procuratore: "Faremo chiarezza" ...