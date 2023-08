La fantasia può regalarci la felicità anche nei momenti più tristi

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 13 agosto 2023) Ti avverto subito: detesto scrivere. Bisogna davvero che ci sia obbligato. Perché scrivere è soltanto una bugia che abbellisce la realtà. Una cosa da adulti. Solo Nonna Rosa non è cambiata. Secondo me, è comunque troppo vecchia per cambiare. E poitroppo Nonna Rosa. Ho una cosa da chiederti. So che ho diritto a un solo desiderio, ma il mio desiderio di un attimo fa più che un desiderio era un consiglio. …..ma se mi trovi così, non esitare a svegliarmi. Sarebbe stupido mancare all’appuntamento per così poco, no? Avrei voluto resistere, ma all’ultimo momento l’ho lasciata fare, mi ricordava il tempo passato, il tempo delle coccole pure e semplici, il tempo in cui non aveva un tono angosciato per dirmi che mi voleva bene. La voce narrante è quella di Oscar, un bambino di appena dieci anni, ricoverato in una struttura che si occupa di bambini malati di cancro. Con ...