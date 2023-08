La battaglia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi diventa legale | incaricati gli avvocati

Leggi su open.online

(Di domenica 13 agosto 2023) Dillo alla mamma, dillo all’avvocato. Anzi dillo solo all’avvocato. Perché dopo il video che svela il tradimento davanti alla Torino bene, i retroscena, le parole di lei arriva il momento dei legali tra. Ne parla oggi la Stampa di Torino. «Se mi cita la diffido». «Guai a voi se fate il mio nome sul giornale». «Sarete mica così matti da mettere in piazza voci senza fondamento?». Lui,, sta valutando come tutelarsi. Lei,, ha incaricato l’avvocato Claudio Strata: «tuteleremo la mia assistita, la figlia e la madre in tutte le sedi opportune». Non solo, lapotrebbe spostarsi anche sul luogo di lavoro.è amministratore delegato della Savio, ma è anche in Directa Service (società ...