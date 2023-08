Kurt Angle | “La WWE dovrebbe puntare di più su Finn Balor”

(Di domenica 13 agosto 2023) L’ex atleta olimpico e WWE Hall of Famer ha elogiato il primo Universal Championship in assoluto e ha ammesso la sua delusione per non aver vistoalzare la cintura di World Heavyweight Champion. A SummerSlam, lo scorso fine settimana,ha cercato di vendicarsi su Seth Rollins provando a portargli via il titolo e cercando di cancellare per sempre la memoria dell’incontro che, 7 anni fa, frenò bruscamente la sua ascesa. Fu a SummerSlam 2016, infati, chesi slogò la spalla durante un match contro Rollins.riuscì comunque a portare a termine il match, laureandosi primo Universal Champion della storia, ma quello che avrebbe dovuto essere l’inizio di una carriera stellare in WWE si rivelò solo un’illusione....

Una brutta notizia ha scosso il mondo del wrestling e dello sport in gionata: Hulk Hogan rischia seriamente di finire sulla sedia a rotelle. Queste le parole disul collega: "Hulk ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo ha detto, ospite di un podcast, raccontando di averlo visto ...Il nome Hulk Hogan è conosciuto in tutto il mondo, non solo tra gli appassionati di wrestling. Per questo motivo, stanno facendo scalpore le rivelazioni dell'ex wrestlersulle condizioni di salute di Terry Eugene Bollea (questo è il vero nome di Hulk Hogan). Come sta Hulk Hogan: la rivelazione di. L'ultimo match di Hulk Hogan . Hulk Hogan: non ...Lo ha rivelato l'amico ed ex compagno di lotta, che in un podcast ha dichiarato: "Non sente più le gambe". A causare il problema un intervento alla schiena non riuscito, che avrebbe ...

Kurt Angle: "Finn Bálor doveva vincere il titolo, non lo biasimerei in ... The Shield Of Wrestling

Erano in molti ad essere convinti che Finn Bàlor avrebbe finalmente sconfitto Seth Rollins a SummerSlam, conquistando il World Heavyweight Championship. Alla fine così non è stato e il leader del Judg ...Kurt Angle nel suo podcast ha dichiarato di non biasimare Finn Bálor in caso di addio alla WWE, visto il trattamento ricevuto.