Kiev | ' non useremo i missili Taurus per attacchi in Russia'

(Di domenica 13 agosto 2023) ROMA, 13 AGO - L'Ucraina non userà ida crocieratedeschi per attaccare il territorio della: lo ha assicurato il ministro degli Esteri di, Dmytro Kuleba, in un'intervista al ...

L'Ucrainauserà i missili da crociera Taurus tedeschi per attaccare il territorio della Russia: lo ha assicurato il ministro degli Esteri di, Dmytro Kuleba, in un'intervista al domenicale Bild am ......è stato reso noto oggi dall'ufficio della procura generale di, secondo la quale i minori rimasti feriti sono arrivati a 1097. I numeri sono probabilmente inferiori alla realtà, dato chesi ......è stato reso noto oggi dall'ufficio della procura generale di, secondo la quale i minori rimasti feriti sono arrivati a 1097. I numeri sono probabilmente inferiori alla realtà, dato chesi ...

Fuoco russo sul Kherson. Kiev: "Già uccisi 500 bambini". LIVE Sky Tg24

L'Ucraina non userà i missili da crociera Taurus tedeschi per attaccare il territorio della Russia: lo ha assicurato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, in un'intervista al domenicale Bil ...(Adnkronos) – L’Ucraina continua a fare pressione sul governo tedesco affinché fornisca a Kiev i missili da crociera tedeschi Taurus per difendersi dalla Russia. L’Ucraina ne ha bisogno “per salvare a ...