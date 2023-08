"Sono stati giorni impegnativi, una settimana intensa - ha ammesso- . Questo è il mio primo trasferimento. E' stata sicuramente un'esperienza piena di alti e bassi ma sono felice di essere qui. ...La certezza odierna è l'addio a Nemanja Mati , che hail Rennes e porta nelle casse ...arrivano le importanti ufficialità di Ousmane Dembélé al Psg per 50 milioni di euro e di Harryal ...Harryè un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L'attaccante inglese, 30enne, ha firmato un ... Il capitano della Nazionale inglese, che hala maglia numero 9 del team tedesco, è stato ...

Kane, ho scelto il Bayern per vincere qualcosa Agenzia ANSA

"Ho sempre voluto migliorarmi e vedere fino a che punto posso arrivare. Ma voglio anche giocare ai massimi livelli, partecipare alla Champions League e lottare ogni anno per qualche titolo. Venire al ...