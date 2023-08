Juventus | cessione al fotofinish | colpo di scena Perin

Agosto è il mese cruciale per unache sta davvero cambiando pelle in vista all'inizio del campionato. Tante le operazioni che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già messo a segno nelle scorse settimane. E tante ...... l'attaccate belga, che non è stato ancora mollato dalla, potrebbe approdare in bianconero ... e allo scatto della Roma per Leandro Paredes dopo laormai ultimata di Matic al Rennes.'...Nella scorsa stagione al centro dell'intera vicenda c'è stata lache ha pagato con il - 10 ... Genoa (LaPresse) - Calciomercato.itLa valutazione, infatti, avrebbe di fatto bloccato la...

Juventus, i dettagli economici della cessione di De Winter: 8 milioni più bonus TUTTO mercato WEB

A sorpresa la Juve potrebbe cedere Mattia Perin, il portiere italiano avrebbe una meta da Champions League per ritrovare la titolarità ...Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore svizzero - tornato alla Juventus dopo un prestito annuale non esaltante al Chelsea - sbarcherà oggi nel Principato di Monaco e domani svolgerà ...