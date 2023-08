Moratti si porta a casa il sogno Baggio, prende un giovane di buone speranze che è, pagandolo comunque mica male, 12 miliardi, e Frey. Ladi Lippi, fresca di scudetto fa il solito errore ...Commenta per primo Dopo aver chiuso l'ultima stagione con la maglia del Novara in Serie C per Lorenzo Ariaudo ci sarà una nuova esperienza: il difensore classe '89 infatti entra a far parte dello ...La Sampdoria ha un nuovo team manager: si tratta di , ex difensore di Juventus , Cagliari, Sassuolo e Frosinone. Dopo, nuovo tecnico, Legrottaglie , direttore tecnico, e Bertelli , preparatore atletico, ecco un altro ex bianconero approdare nella nuova società blucerchiata. L'ex giocatore, che viene da una ...

Juve, Pirlo, Locatelli e Rovella lo dimostrano: l’identikit di Allegri per il centrocampo e la lista mercato di Giuntoli ilBianconero

Il nuovo portiere nerazzurro ha deciso la numerazione da indossare sulla propria schiena: è la stessa dell'esperienza in bianconero ...Chiesa sembrava essere ad un passo dal lasciare la Juventus, ma avrebbe convinto Allegri con le sue prestazioni ed è ora considerato incedibile ...