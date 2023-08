Juve | Lukaku è in cassa | tutte le cifre del sì

(Di domenica 13 agosto 2023) Mettere a posto i conti è una priorità . Per lantus come per praticamentele squadre. Ma anche regalare ad Allegri l'attaccante che ha scelto da mesi può essere una priorità. Soprattutto ...

In attesa dei prossimi - decisivi - incontri con il Chelsea , laè consapevole che i soldi in cassa per rendere sostenibile l'arrivo dici sono. Se il Chelsea arrivasse a 30 milioni cash ...Appena celebrato - non festeggiato - il centenario degli Agnelli , facendo sparire l'ultimo degli Agnelli, restano interrogativi insoluti (o Vlahovic ); angoscia umanissima (come sta Chiesa ...08:40 13 Agosto, non è ancora finitaSecondo quanto riferito da 'Il Corriere dello Sport',starebbe ancora aspettando una mossa della Juventus che, dopo aver messo a segno ...

Sono tanti gli spunti di riflessione offerti dall’amichevole disputata ieri sera dalla Juventus sul campo dell’Atalanta. Sebbene la partita sia terminata a reti bianche, la manovra bianconera è ...Fra le domande del campionato che m’assillano - e cominceranno ad aver risposta già dalla prossima domenica - ce n’è una particolarmente insistente, avanzata in presenza, in voce o in mail da persone ...