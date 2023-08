(Di domenica 13 agosto 2023) Lantus non molla la pista che porta a Romelue con le cessioni di questo mercato ha 67 (tolte già le spese per gli acquisti) da poter spendere Lantus non molla la pista che porta a Romelue con le cessioni di questo mercato ha 67 (tolte già le spese per gli acquisti) da poter spendere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, queste sono le cifre incassate dai bianconeri per la cessione di esuberi e giovani, e altre potrebbero arrivare. Per questo l’attaccante belga potrebbe arrivare in bianconero, forte anche del Decreto Crescita.

La Juventus non molla la pista che porta a Romelu Lukaku e con le cessioni di questo mercato ha 67 (tolte già le spese per gli acquisti) da poter spendere La Juventus non molla la pista che porta a ...... rientrare delle spese degli ultimi anni, far quadrare ie mettere anche da parte un tesoretto . Se tutti gli affari in discussione in uscita per ladovessero andare a dama infatti i ...In attesa dei prossimi - decisivi - incontri con il Chelsea , laè consapevole che i soldi in ... Giuntoli e Scanavino riuscirebbero a mettere a postoe squadra. Ma, in attesa che i due club ...

Juve, i conti per Lukaku: i dettagli Calcio News 24

CESSIONI - La Juve si è messa di buona lena e sta parcheggiando altrove tutti i suoi esuberi. Prima Arthur alla Fiorentina, poi Zakaria, a un passo dal Monaco, quindi Pellegrini e Rovella idem ma dall ...Su Gazzetta: Juve, gioco e occasioni, i bianconeri sono superiori.Vlahovic coccolato dai tifosi sfiora il gol, la squadra di Gasperini è ancora indietro di condizione ma riesce ...