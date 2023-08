... mica da oggi o, DA IERI!!!' C'è chi scrive: 'Quindi Bonucci chiede il reintegro nellama al tempo stesso è in odore di staff nazionale. Gioco universale ormai trovare ino affini un ...De Ketelaere (Milan) ha accetto di andare all'Atalanta:le visite mediche. Infine uno sguardo all'estero, dove il Chelsea prende Caicedo (Brighton) per 127 milioni; mentre l'exe Inter ...... trattativa impostata con lasulla base di un prestito con obbligo di riscatto 20.25 - Alla ... Il giocatore è attesoa Firenze 19.50 - Ibanez lascia la Roma, ufficiale il suo passaggio all'...

Juve, domani le visite mediche di Zakaria con il Monaco: i dettagli Calcio News 24

Allo stadio Manuzzi si sono sentiti cori a raffica contro il belga da parte dei tifosi bianconeri: "Noi Lukaku non lo vogliamo", mentre ci sono state delle vere e proprie ovazioni quando Dusan Vlaovic ...Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 della nazionale svizzera e della Juventus, è ormai da considerare un nuovo ... ma sosterrà le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club soltanto ...