Juve | Danilo ' buon test | siamo sulla strada giusta'

"Buon test prima dell'inizio della Serie A. Siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti per l'accoglienza di oggi a Cesena. Forza". Questo il messaggio social di capitandopo l'ultima amichevole estiva, giocata contro l'Atalanta e terminata 0 - 0. Ora i bianconeri proseguiranno la preparazione alla Continassa. ...Laavrebbe potuto accompagnarlo al tramonto, ringraziandolo per tredici stagioni con la maglia ... amicizia lunga: ti alleni con il gruppo ma non sei più capitano (la fascia è passata a), ...Di seguito il tabellino completo della sfida(3 - 5 - 2) : Perin (56 Pinsoglio);(71 Huijsen), Bremer (71 Rugani), Alex Sandro (66 Gatti); Weah (66 Iling), Miretti (66 Nicolussi ...

JUVE, DANILO: "BUON TEST, SULLA STRADA GIUSTA" - Sportmediaset Sport Mediaset

