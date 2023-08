Juve da 'scudetto subito' | Allegri vuole Lukaku e Berardi | ecco gli esclusi

... l'Inter farà fatica di lì in avanti ma riuscirà a vincere loall'ultima giornata, a Parma ... Mancini sorprende laeliminandola dalla Champions League ma arriva solo secondo in campionato. ...Pronto a regalarci emozioni per i prossimi mesi, con i bianconeri che puntano allo. Sarà questa la missione principale da completare visto che non si giocherà in Europa. Il ds Giuntoli è a ...... che la si vorrebbe cambiare dall'esterno ma che dall'interno non vuole cambiare, quindi pensare che l'arrivo di un dirigente esterno che ha fatto tanto a Napoli con l'arrivo di unodopo ...

Dal Napoli e le milanesi a Juve e Lazio, gli ostacoli delle big sulla via dello scudetto La Gazzetta dello Sport

L'idea della Juventus, e di Massimiliano Allegri in particolare, è sempre più chiara: un instant team bianconero che punti con decisione allo scudetto, approfittando del 'vantaggio' che la Juve in que ...La Juventus continua a lavorare sul fronte Calciomercato estivo ... così da poter rientrare tra le candidate alla vittoria dello Scudetto. Proprio con questa finalità continua a rimbalzare uno ...