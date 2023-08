Juve | Chiesa è fuori dal mercato | ha convinto lo staff

Commenta per primo Federicoe la Juventus non si separeranno. L'ex Fiorentina, reduce da una stagione complicata, sembrava un papabile partente anche a causa delle ricche offerte ricevute dall'estero. Tuttavia, gli ultimi ...Commenta per primo Tenere Vlahovic e. Questo l'obiettivo dellache, per riuscirci, è pronta a cedere. Rovella, Zakaria, Pellegrini e De Winter sono andati, i prossimi potrebbero essere Mckennie, Kostic, Miretti, Iling Jr, ...E FedericoSpesso l'esterno ligure ha espresso le sue perplessità nel restare se in panchina continuava ad avere come tecnico Max Allegri, ad oggi sembra tutto rientrato, ma quanto durerà ...

Juve, la strategia per trattenere Chiesa e Vlahovic Calciomercato.com

Chiesa sembrava essere ad un passo dal lasciare la Juventus, ma avrebbe convinto Allegri con le sue prestazioni ed è ora considerato incedibile ...Nella serata di ieri la Juventus ha giocato la sua ultima amichevole precampionato contro l'Atalanta sul neutro di Cesena, terminata con un pareggio senza reti.