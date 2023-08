Jovanotti | il video sui social non convince gli italiani | cos’è successo

(Di domenica 13 agosto 2023)sta seguendo un percorso di riabilitazione dopo una caduta dalla bici. E dopo l’incidente, il cantante ha aggiornato continuamente i suoi fan sui. Anche in questi giorni sta continuando a pubblicare contenuti, non sempre legati alle sue condizioni di salute. In uno degli ultimiha condiviso un momento della sua morning routine che ha fatto storcere il naso a molti. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Sono 845€ di conto”: poi scoppia la rissa, cosa succede Leggi anche: “Mer**”: choc ai funerali di Murgia, folla senza fiato La morning routine dilascia di stucco gliNel filmato,saluta i fan mentre fa colazione e spiega che a colazione beve una ...

Manca Lorenzo, assente per via dell'infortunio in bici a Santo Domingo, ma c'è con un. Ci sono Rosa Chemical, Ariete, Samuel e Aiello, 'tanti giovani che hanno tutto il nostro ...Tra questi Gian Marco Tamberi, il suo bassista Saturnino, di cui Jova condivide anche un divertentee Benny Benassi. Tamberi esi erano conosciuti proprio da Borra, a Forlì, quando, ...Dopo il brutto incidente di cui è stato vittima in bicicletta il cantante aggiorna i fan sul suo percorso di riabilitazione nel centro del Fisioterapia di Fabrizio Borra a Forlì dove molti amici in ...

Jovanotti beve un caffè con il burro e condivide il video sui social: «A me piace così» Corriere della Sera

Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, prende il caffè “corretto” con due panetti di burro in un video postato su TikTok ...C'è chi ama il caffè amaro, chi ci mette uno o due cucchiaini di zucchero, chi preferisce il dolcificante, chi lo zucchero di canna. Poi c'è chi lo prende macchiato, ...