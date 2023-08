Jovanotti e la colazione ‘speciale’ | “A me piace…” – Video

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) – “Un grande tutorial…”. Lorenzo‘propone’ sui social unche illustra la suaparticolare. “Aun grande tutorial… Caffè, burro… Un pezzettino di burro nel caffè, anche due pezzettini… A me”, dice il cantante, tornato da poco in Italia dopo l’incidente in bicicletta a Santo Domingo.si è procurato la frattura di clavicola e femore in una caduta. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.