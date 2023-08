Jovanotti beve il caffè con il burro VIDEO

(Di domenica 13 agosto 2023)ha suscitato scalpore sul web a causa del modo in cuiilal mattino, ovvero con il. Ecco ilL'articolo proviene da Novella 2000.

Due pezzi di burro nella tazza col caffè . 'Dà tanta energia, oggi ne ho bisogno, c'è la fisioterapia'.ha pubblicato sui propri social quello che lui stesso definisce un 'tutorial': la sua colazione a base di caffè e burro (sciolto nel caffè). 'C'era quello che succhiava i calzini, i gusti ...E' meta - turismo: si mangia, si, si balla, si canta. E viceversa, con l'ordine che più si ... In quasi trent'anni un bel pezzo di musica si è ossigenata qui: da Manu Chao a, passando per ...Due pezzi di burro nella tazza col caffè . 'Dà tanta energia, oggi ne ho bisogno, c'è la fisioterapia'.ha pubblicato sui propri social quello che lui stesso definisce un 'tutorial': la sua colazione a base di caffè e burro (sciolto nel caffè). 'C'era quello che succhiava i calzini, i gusti ...

Jovanotti beve un caffè con il burro e condivide il video sui social: «A me piace così» Corriere della Sera

Non burro E caffè ma proprio burro NEL caffè, miscelato al suo interno come fosse una zolletta di zucchero: ecco la colazione di Jovanotti che ricorda il Bulletproof coffee. di… Leggi ...Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, prende il caffè “corretto” con due panetti di burro in un video postato su TikTok ...