JLo e Ben Affleck vacanze separate in Italia | è crisi? La verità

Jennifer Lopez eAffleck verso la rottura Le parole dialimentano le speculazioni sulla crisi Nel frattempoAffleck , come riporta Page Six è a Firenze. Sul portale statunitense, si ..., che non è accompagnata in questo viaggio dal maritoAffleck , non si è fatta mancare niente: pranzo al ristorante, serata alla Taverna Anema e Core e shopping fra le vie di Capri. Instagram ...L'attore arrivato in Toscana per festeggiare il suo 51esimo compleanno insieme ai figli

Jennifer Lopez in Costiera Amalfitana tra selfie e "spaghetti e ravioli" in attesa di Ben Affleck La Gazzetta dello Sport

Mentre Ben Affleck e a Firenze con i figli, Jennifer Lopez si scatena a Capri improvvisando un'esibizione live in un noto locale dell'isola.Dopo la serata caprese e la passeggiata in costume d abagno via Camerelle, Jennifer Lopez sbarca iN Costiera Amalfitana dove è stata raggiunta nelle scorse ore dal marito ...