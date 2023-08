Jannik Sinner vince Atp Toronto 2023 | De Minaur battuto in finale 6-4 | 6-1

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) –il torneo Atp Masters 1000 di. L’azzurro, 21 anni, trionfa battendo inl’australiano Alex Deper 6-4, 6-1 in 1h26?. L’altoatesino conquista l’ottavo titolo della carriera e centra il primo successo in un torneo Masters 1000 grazie alla quinta vittoria in altrettanti confronti diretti con De, da domani 14 agosto, nel ranking Atp salirà dall’ottavo al sesto posto. Solo un altro italiano, Fabio Fognini vittorioso a Montecarlo nel 2019, può vantare in bacheca un Masters 1000.L’altoatesino completa la sua settimana perfetta con l’ennesima prova di solidità e talento. Nel primo set si fa raggiungere due volte dopo altrettanti break messi a segno, ma nel momento clou ...

ha vinto il 'National Bank Open' sul cemento di Toronto, sesto torneo Atp Masters 1000 stagionale battendo in finale l'australiano Alex De Minaur per 6 - 4 6 - 1 in un'ora e 20' di gioco.Dopo le prime due finali perse a Miami nel 2021 e nel 2023,vince il suo primo titolo Master 1000 in carriera battendo Alex de Minaur in due set (6 - 4 6 - 1) in finale a Toronto . Si tratta del secondo successo italiano nella categoria (nata nel ...AGI -, 22 anni mercoledì prossimo, da San Candido, Alto Adige, ha vinto il torneo Master 1000 di Toronto, battendo in finale l'australiano Alex De Minaur col punteggio di 6 - 4/6 - 1 in meno ...

Tennis, ATP Toronto - Jannik Sinner vince il primo Masters 1000 della carriera a Toronto: sconfitto de Minaur 6-4 6-1 Eurosport IT

La tennista russa fiaccata dalla semifinale con Rybakina giocata solo quattro ore prima della finale. Pegula da domani di nuovo al terzo posto del ranking ...Trionfo a Toronto per Jannik Sinner che vince il suo primo Master 1000. Il giovane tennista italiano ha superato in due set l’australiano Alex De Minaur per 6-4, 6-1 nella finale del ...