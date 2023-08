Jannik Sinner in finale a Toronto | Tommy Paul battuto in semifinale

(Di domenica 13 agosto 2023) L'azzurro supera lo statunitense in 2 set, ora sfida con de Minaur per il titoloinal torneo Atp Mastees 1000 di2023. In semi, l’azzurro testa di serie numero 8 batte lo statunitenseper 6-4, 6-4 in 1h56?. Nella sfida per il titolo, il 21enne altoatesino affronterà l’australiano Alex de Minaur, che in semipiega lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6-1, 6-3 in 1h17?., alla terzain un Masters 1000 dopo i due assalti al titolo falliti a Miami, va a caccia dell’ottavo titolo della carriera. L’azzurro centra la seconda vittoria in 3 sfide conaggiudicandosi il match caratterizzato da lunghi, intensi scambi. Il servizio non è ...

L'azzurro supera lo statunitense in 2 set, ora sfida con de Minaur per il titoloin finale al torneo Atp Mastees 1000 di Toronto 2023 . In semifinale, l'azzurro testa di serie numero 8 batte lo statunitense Tommy Paul per 6 - 4, 6 - 4 in 1h56'. Nella sfida per il ...batte l'americano Tommy Paul a Toronto con il punteggio di 6 - 4, 6 - 4 e vola in finale. Un match ad altissimo livello durato 1 ora e 56 minuti con un'interruzione nel secondo set ...Alex De Minaur approfitta di 38 gratuiti di Alejandro Davidovich Fokina e approda alla prima finale Masters 1000. Attende(con cui ha sempre perso) o Tommy Paul (con cui ha sempre vinto) (dal nostro inviato a Toronto) De Minaur b. A. Davidovich Fokina 6 - 1 6 - 3 " So windy ", davvero ventoso, ha scritto ...

Sinner c'è! Soffre, lotta e batte Paul a Toronto. Stasera la finale con De Minaur per il primo 1000 La Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner non tradisce le attese ed approda in finale nel National Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a Toronto, in Canada: l'azzurro, testa di serie numero 7, ...Per Sinner è la terza finale ATP 1000. Se dovesse conquistare il titolo in Canada, si ritroverebbe numero 6 del mondo ...