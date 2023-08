Jannik Sinner è il Re di Toronto | sconfitto De Minaur | arriva l’atteso primo trionfo in un Masters 1000

(Di domenica 13 agosto 2023) Finalmente possiamo dirlo,è il vincitore di un torneo ATP. Il, in cui il giovane fenomeno azzurro mette l’ottavo sigillo – quello più importante finora – della sua giovane carriera. Un fine settimana vissuto con la pressione del favorito che questa volta non poteva sbagliare. E nonostante unset molto teso e complicato, alla finene esce vincitore con il punteggio di 6-4 6-1 su Alex De, prendendo poi il largo nella seconda frazione. Può lasciarsi andare in un’esultanza semplice l’allievo di Vagnozzi e Cahill, appena diventato il secondo italiano di sempre a conquistare undopo Fognini a Monte-Carlo 2019. E’ il ...

