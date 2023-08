Jannik Sinner cerca il secondo acuto azzurro in un ‘1000’ dopo l’impresa di Fognini

(Di domenica 13 agosto 2023)è a un passo dal regalare ilMasters 1000 della storia al tennis italiano. Un’impresa fin qui riuscita solamente a Fabio, che nel giorno di Pasqua del 2019 diventò Principe di Monaco grazie al successo sul serbo Dusan Lajovic. L’altoatesino proverà a emulare quanto fatto dal ligure nell’atto conclusivo di Toronto, contro Alex De Minaur, in programma alle 22 (ora italiana) di domenica 13 agosto. Un risultato già di per se storico, visto che nessun italiano si era spinto sino all’epilogo del torneo canadese. Per di più,è per la seconda volta nel 2023 in finale di un, già la terza nella sua giovane carriera sul circuitoquella persa nel 2021 a Miami: nessuno meglio di lui, solamente Matteo Berrettini – oltre a ...

