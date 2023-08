James Franco | i 7 migliori film

Leggi su movieplayer

(Di domenica 13 agosto 2023) Perfettamente a suo agio tanto nel cinema mainstream quanto in quello più autoriale,è uno degli attori più poliedrici e interessanti della sua generazione. Ripercorriamo la sua carriera concentrandoci sugli esiti. Nato in California nel 1978,è una delle personalità più poliedriche della sua generazione. Vincitore di due Golden Globe come miglior attore e onorato nel 2013 con una stella a suo nome lungo la Walk of Fame di Hollywood, nella sua carriera ha avuto modo di collaborare con grandi autori del panorama internazionale (come Robert Altman, Ridley Scott o i fratelli Coen) e interpretare ruoli indimenticabili in alcuni prodotti di grande successo (come la trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi).si è sempre ...