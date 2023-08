U na cosa la sanno tutti. Anche nel maschile l'unica Italia sempre favorita è quella di Davide Mazzanti!!! Da anni fra noi c'è questo gioco. Lui sostiene che io continuo a ripetere questa frase perché ...La strada che conduce aleuropeo non è priva di insidie per l'femminile di Davide Mazzanti, che oggi e domani sfida la Serbia in due test a porte chiuse (li chiamano "allenamenti congiunti": adesso va di moda ...Con un emendamento al decreto Pa, firmato dal suo vice a Montecitorio Raffaele Nevi, è stato ... attacca ancora l'ex ct dell'Berruto. Forza Sport Ma l'operazione "mani sullo sport" di ...

Italvolley, il bis delle ragazze agli Europei è più di un sogno La Gazzetta dello Sport

U na cosa la sanno tutti. Anche nel maschile l’unica Italia sempre favorita è quella di Davide Mazzanti!!! Da anni fra noi c’è questo gioco. Lui sostiene che io continuo a ripetere questa frase perché ...