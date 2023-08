Italiani spaventati Ghisleri | il sondaggio | il messaggio alla Meloni

(Di domenica 13 agosto 2023) "dal lavoro sottopagato. Il 75% vuole lo stipendio di base", è il titolo di un articolo di Alessandrapubblicato su La Stampa. "Il lavoro è, a prescindere da tutto, il primo tra i pensieri, le priorità e le preoccupazioni degli", scrive la direttrice di Euromedia research. "Al di là delle classifiche e di come se ne voglia intendere, il lavoro rappresenta per ogni persona la possibilità di poter avere una vita dignitosa se non si hanno altre fonti di sostegno. Di fronte a questo tutti gli altri problemi passano in secondo piano". Infatti, prosegue la regina dei sondaggi, "fine dello scorso anno, chiedendo aglidi fare un bilancio prospettico e mettendo in ordine di importanza le loro preoccupazioni per il futuro, il risultato ...

Sempre più stranieri scelgono il Belpaese, in compenso i connazionali in vacanza saranno meno dello scorso anno. Le ...ALESSANDRA GHISLERI Estratto dell'articolo di Alessandra Ghisleri per 'la Stampa' Il lavoro è, a prescindere da tutto, il primo tra i pensieri, le priorità e le preoccupazioni degli. […] Negli ultimi anni nel ranking delle ...' Ferragosto, ma direi tutta la stagione è stata salvata dagli stranieri, glidal caro vita e dal rimbalzo pazzesco dei mutui hanno paura di spendere. Siamo pieni al 90 per cento.

Italiani spaventati dal lavoro sottopagato: il 75 per cento vuole lo ... La Stampa

Sempre più stranieri scelgono il Belpaese, in compenso i connazionali in vacanza saranno meno dello scorso anno. Le stime ...Il monumentale Baldur's Gate 3 è stato preso d'assalto dai giocatori dal lancio, ma su GOG non sono ancora in molti ad averlo finito.