Italia senza CT | i possibili convocati per le partite di settembre | su chi punterà il nuovo allenatore?

(Di domenica 13 agosto 2023) Domenica 13 agosto 2023 rimarrà la data di una svolta inaspettata. Lo abbiamo riportato qualche ora fa ma non si può non continuare a parlarne. Questa mattina, in maniera del tutto inaspettata, è arrivata una notizia che riguarda da vicino la Nazionalena di calcio. Non a caso Roberto Mancini, dopo più di cinque anni alla guida degli Azzurri, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dall’incarico di Commissario Tecnico degli azzurri. Una novità che di sicuro ha lasciato di stucco qualsiasino appassionato della Nazionale. Ad annunciarlo è stata la stessa FIGC, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Nel messaggio si può apprendere che la decisione delle dimissioni è arrivata “ ieri nella tarda serata”. Una gestione, quella manciniana, che ha portato alla conquista dell’Europeo disputato nel 2021 ma anche alla mancata ...