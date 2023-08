Italia-Porto Rico oggi | amichevole basket | orario | programma | tv | streaming domenica 13 agosto

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Altro testper l’Italin vista dei Mondiali 2023.13alle ore 21:00 al Pala De Andrè di Ravenna arriva la Nazionale di, in un match dai contenuti speciali anche al di fuori del terreno di gioco. LA DIRETTA LIVE DELL’DIDALLE 19.00 Sarà l’occasione per celebrare il “DatHome Day”, ovvero l’ultima partita di Capitan Datome da giocatore nel Bel paese. Il cestista sardo, infatti, appenderà le scarpe al chiodo dopo la rassegna iridata al termine di una carriera lunga e piena di soddisfazioni. La partita di quest’servirà con ogni probabilità al CT Gianmarco Pozzecco per sciogliere le ...