Italia | Mancini si dimette | Spalletti in pole position

Leggi su napolipiu

(Di domenica 13 agosto 2023) Robertosi è rimesso da commissario tecnico della Nazionalena di calcio maschile, al suo posto pronto Luciano. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno; Robertosi è rimesso, non sarà più il commissario tecnico della nazionalena di calcio. La conferma è arrivata anche dalla Federazionena Giuoco. L’dopo la vittoria agli Europei ha clamorosamente fallito per la seconda volta la qualificazione ai Mondiali in Qatar.era stato confermato da Gravina ma ora sono arrivate le dimissioni del commissario tecnico. Al posto di Robertopuò esserci Luciano. La candidatura dell’ex allenatore del Napoli è fortissima. L’allenatore toscano ha ...