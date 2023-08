Italia | Mancini si dimette | in pole c’è un ex ct

(Di domenica 13 agosto 2023) Le dimissioni clamorose sono arrivate in giornata con un comunicato ufficiale diramato sul sito della Federcalcio: occhio ai ritorni di fiamma, chi sono i possibili successori sulla panchina degli Azzurri. La notizia ha scosso il calciono, la Nazionale non ha più il suo ct. Robertoha lasciato la panchina degli Azzurri, il confronto con la Federazione c’è stato ieri sera, in giornata invece è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Figc. “La Federazionena Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Robertodalla carica di Commissario Tecnico della Nazionalena, ricevute ieri nella tarda serata“, è stato scritto nella nota. Robertos’è dimesso dalla Nazionale (Ansa Foto) – Notizie.comLa Figc, comunicando l’addio di ...

Ancora poco chiari i motivi dell'addio diche dopo la vittoria a Euro 2020 ha mancato la qualificazione dell'ai mondiali disputati in Qatar lo scorso dicembre 2022. Le ipotesi ...Colpo di scena sulla panchina della nazionale italiana. Robertosi è dimesso a sorpresa nella serata di ieri. Lo ha reso noto la Figc con un comunicato Due strade per la nazionale: un traghettatore di qualche mese, con la promozione di Bollini o un altro ...Il 58enne si dimesso sabato sera, la Federazione alla ricerca di un sostituto. Robertoha rassegnato le sue dimissioni nella tarda serata di sabato e non pi il CT ...

Perché Roberto Mancini si è dimesso da Ct dell'Italia Chi sarà il nuovo allenatore della Nazionale Spalletti in pole ... Tag24

Un fulmine a ciel sereno colpisce la Nazionale. Mancini si è dimesso dal ruolo di CT. La Federazione ha già comunicato che: ‘tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a ...La prima sulla panchina della Nazionale nel maggio 2018, sette mesi dopo la mancata qualificazione a Russia 2018. La gioia per la vittoria degli Europei e la delusione per il Mondiale mancato ...