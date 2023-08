Ischia | nuova vita per le nasse abusive

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 agosto 2023) Unaper leconfiscate nel mare di(Napoli): diventeranno cestini per i rifiuti installati sulle spiagge. I numerosi attrezzi da pesca abusivi sequestrati nella zona protetta attorno all’isolotto di Sant’Angelo invece che finire in discarica seguiranno un percorso virtuoso di riciclo creativo nell’ambito del progetto “Rete Civica”, promosso dall’ufficio circondariale marittimo dicon il coordinamento della Direzione Marittima della Campania e con la collaborazione della Procura della Repubblica di Napoli, che ha autorizzato la conversione dei beni confiscati in oggetti di pubblica utilità. Le, oggetti utilizzati per compiere un reato ambientale, nella loro funzione alternativa diventano invece un elemento di pubblica utilità ...