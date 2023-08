... in. " Quattro persone sono state finora uccise a seguito di unterroristico da parte di due uomini armati ", ha riferito inizialmente l'agenzia di stampa ufficiale Irna, risultano anche ...Per quell'L'ha impiccato due uomini in pubblico: ne ha dato notizia il mese scorso il sito di notizie della magistratura Mizan Online, identificando gli attentatori come Mohammad Ramez ...Almeno quattro persone sono state uccise in unarmato compiuto da due uomini nel santuario di Shah Cheragh, un importante luogo di culto ...

Iran, attacco a un santuario sciita: almeno quattro morti TGCOM

"Quattro persone risultano al momento morte in seguito a un attacco terroristico da parte di due uomini armati al santuario di Shah Cheragh" nella città di Shiraz, riferisce l'agenzia. Uno degli ...