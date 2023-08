“Io li ho conosciuti e…” Il racconto dell’amica sulle corna di Torino

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 13 agosto 2023) La storia dell’estate, ovvero la fine dell’amore tra Massimo Segre e Cristina Seymandi, due esponenti di spicco dellabene, passati in un amen da una proposta di matrimonio a un addio insaporito dall’accusa di cornificazioni multiple, è cresciuta pian piano come il pane che lievita. Prima c’erano solo le voci che si rincorrevano nei salotti buoni torinesi, frasi che saltavano di bocca in bocca tra amici e parenti dei fortunati spettatori non paganti di questa commedia all’italiana in salsa sabauda. Poi è trapelato un video, integrale, ripreso da chissà chi e infine spiattellato su tutti i siti di notizie d’Italia, spunto perfetto per un qualche sceneggiatore Usa per trarne una serie tv per Netflix. Infine, complice anche l’assenza di notizie alternative a ridosso di Ferragosto, la faccenda è diventata questione di Stato: commentatori, giornalisti, analisti, ...