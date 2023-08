(Di domenica 13 agosto 2023) Per Simonesi prospetta un inizio di stagione abbastanza turbolento. La telenovela Samardzic continua, ma altri problemi ci sono per quanto riguarda la– Ladi Simoneè profonda, pronta probabilmente per la prima di campionato di sabato prossimo contro il. Gli undici che inizieranno il match di San Siro sono bene o male quelli, con qualche ballottaggio sparso per il campo tra il centrocampo e la difesa. Henrikh Mkhitaryan o Davide Frattesi, Stefan de Vrij o Francesco Acerbi in base alla condizione fisica di quest’ultimo. Il mercato ha dato tanto, ma tolto anche parecchie pedine. Non ci sono più André Onana, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko e il vecchio ricordo ormai non positivo di Romelu Lukaku. Nonostante questo i sostituti sono arrivati, anche di ...

Il principale obiettivo del mercato dell' Inter ora sembra essere Taremi . Il centravanti del Porto è uno deiprofili rimasti che piacciono a Simone, che dopo l'infortunio di Lautaro Martinez aspetta rinforzi in attacco. Il Porto però sembra avere altre idee: o 30 milioni o nulla. Secondo quanto ......affiancare a Lautaro Martinez o Marcus Thuram nell'architettura di gioco offerta da Simone,... Quello però che non torna nella strategia nerazzurra è come si possa arrivare agiorni dall'...Quali tra questi bomber, avendo limitazioni di budget, sarebbe l'ideale per #" RT, VOTA e ... anche perché i rossoblù non hanno intenzione di privarsene a maggior ragione agiorni dall'...

Inzaghi, pochi giorni al Monza e due tasselli mancanti in rosa Inter-News.it

Inzaghi non ha convocato Gosens ed Esposito nella sfida tra Inter ed Egnatia, dando un indizio sul futuro dei due calciatori nerazzurri ...Nella lista dei convocati per la partita di questa sera tra Inter-Egnatia sono due i nomi lasciati fuori in vista del mercato. Ecco di chi parliamo Mancano pochi giorni per l’inizio della nuova stagio ...