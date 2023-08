Investiti vicino Roma | muore una donna | un ferito grave

Un'anziana donna è deceduta questa sera dopo essere stata investita, assieme ad un uomo, da una vettura guidata da una donna sul lungomare Marconi a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. Dopo l'...Un'anziana donna è deceduta domenica sera dopo essere stata investita, assieme ad un uomo, da una vettura guidata da una donna sul lungomare Marconi a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. Dopo ...... e allo stesso tempo inventa nuove formule per favorire 'qualche monopolistaal governo', ... Per soddisfare la disposizione sono statimiliardi di sum, con effetti deprimenti come ...

