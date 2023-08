Inter | Samardzic tentenna | l'Udinese lo mette spalle al muro

Commenta per primo Chiaramente la questionepotrebbe ristabilire nuovi equilibri, perché se l'operazione dovesse saltare, l'potrebbe ritrovarsi con un diverso budget a disposizione da investire per la punta. Per adesso, però, i ...... 'Il padre dinon vuole un centesimo in più, vuole solo che venga modificato il contratto sottoscrivendo che il 50% delle commissioni siano destinate a lui. l'ha deciso di non fare ...Mancano ancora alcune settimane alla conclusione dei trasferimenti estivi e in caso di Juventus bollono ancora movimenti in pentola. Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ancora non si è ...

TMW - Inter, prosegue la saga Samardzic: si può chiudere entro domani TUTTO mercato WEB

Rispetto alla posizione di due giorni fa le parti si sono ammorbidite: la trattativa dunque rientra nel vivo, non manca l'ottimismo da entrambe le parti.Al contrario di Motta, il direttore tecnico del Bologna Giovanni Sartori ha dichiarato pubblicamente che Arnautovic è incedibile ma resta comunque la sensazione che l’Inter, una volta definita anche ...