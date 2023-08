Inter | Gosens ed Esposito fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro l’Egnatia

(Di domenica 13 agosto 2023) L’nelle ultime ore di mercato ha chiuso per il rinforzo sulla fascia, con Carlos Augusto che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto con la maglia nerazzurra. La chiusura con il Monza è dovuta al fatto che Robinè vicinissimo all’Union Berlino. Non solo il tedesco vicino all’addio all’: infatti, anche Sebastianoè ad un passocessione. Sull’attaccante si era mosso l’Hellas Verona, ma la Sampdoria di Pirlo dovrebbe spuntarla. L’indizio che certifica quanto sia vicina la doppia cessione è dettato dal fatto che entrambi i giocatori non siano statiperper quella che sarà l’ultima gara pre-campionato. SportFace.

... il quale finalmente potrà debuttare in Bundesliga, dopo aver trascorso la carriera tra Olanda, al Dordrecht e all'Heracles Almelo, e Italia, tra Atalanta e, appunto,. Il futuro di, ...L'svolta a sinistra. I nerazzurri ieri mattina hanno definito la cessione di Robinall'Union Berlino per 13 milioni più 2 di bonus, col terzino tedesco che firmerà un contratto fino al 2027 ...out, Carlos Augusto in . Atalanta scatenata: ceduto Maehle, arriva De Ketelaere . Roma, tutte le strade portano a Zapata . I piccoli - grandi affari di oggi . Samardzic è tornato all'...

Inter: Gosens all'Union Berlino sblocca l'arrivo di Carlos Augusto | Mercato Calciomercato.com

Inzaghi non ha convocato Gosens ed Esposito nella sfida tra Inter ed Egnatia, dando un indizio sul futuro dei due calciatori nerazzurri ...Un avvicendamento che cambia poco dal punto di vista economico quello tra Robin Gosens e Carlos Augusto, ma che avrà un certo impatto sul rettangolo di gioco nelle speranze del club ...