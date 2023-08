Inter-Egnatia | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 13 agosto 2023) L'torna in campo e si concede l'ultima sgambata prima del debutto in Serie A: i nerazzurri se la vedono con gli albanesi dell'...

, amichevole oggi 13 agosto 2023. Si gioca alle 20 la gara tra le due formazioni che scenderanno in campo al Paolo Mazza di Ferrara per mettere nelle gambe minuti utili per l'inizio ...Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Salisburgo , match amichevole valevole per l'ultimo test dei nerazzurri in vista dell'inizio del campionato di Serie A 2023/2024 . Gli uomini guidati da Simone Inzaghi, dopo aver concluso la ...... SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K 17.45 Salernitana - Ternana (Coppa Italia) - CANALE 20 18.00 Cosenza - Sassuolo (Coppa Italia) - ITALIA 1 19.30 Villarreal - Betis (Liga) - DAZN 20.00...

Inter-Egnatia: dove vederla in tv e streaming su Sky La Gazzetta dello Sport

Tutto pronto per l'ultimo test prima dell'inizio della stagione per i nerazzurri di Simone Inzaghi, in campo a Ferrara ...Il prossimo appuntamento per i nerazzurri è Inter-Egnatia, domenica 13 agosto a Ferrara con calcio d'inizio alle 20. La formazione di Simone Inzaghi sfiderà la squadra albanese dopo il successo per ...