Inter-Egnatia LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista dell’amichevole

... SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K 17.45 Salernitana - Ternana (Coppa Italia) - CANALE 20 18.00 Cosenza - Sassuolo (Coppa Italia) - ITALIA 1 19.30 Villarreal - Betis (Liga) - DAZN 20.00......00 Pro Patria (Ita) - Renate (Ita) 17:00 Pro Vercelli (Ita) - Juventus U23 (Ita) 17:00 Gubbio (Ita) - Orvietana (Ita) 18:00 Padova (Ita) - Campodarsego (Ita) 18:00(Ita) -(Alb) 20:00 ...Chi è l', il club albanese rivale dell'. L'naturalmente è un piccolo club, la cui unica ambizione è provare a farsi valere in ambito nazionale. Nell'ultimo campionato albanese i ...

Inter-Egnatia: dove vederla in tv e streaming su Sky La Gazzetta dello Sport

Il prossimo appuntamento per i nerazzurri è Inter-Egnatia, domenica 13 agosto a Ferrara con calcio d'inizio alle 20. La formazione di Simone Inzaghi sfiderà la squadra albanese dopo il successo per ...Inter-Egnatia è la sesta amichevole dei nerazzurri in questa pre-season, contando anche le partite di Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese: scopri come e dove vederla in diretta TV e live stre ...