Inter-Egnatia | amichevole | dove vederla in diretta TV e streaming

(Di domenica 13 agosto 2023)è la sestadei nerazzurri in questa pre-season, contando anche le partite di Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese: scopri come einTV e live. Si gioca alla Red Bull Arena, in Austria: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programmaprecampionatoe quando si giocaStadio Paolo Mazza di Ferrara, domenica 13 agosto ore 20 Come seguireINSe ti chiedima non puoi né in ...

Chi è l', il club albanese rivale dell'. L'naturalmente è un piccolo club, la cui unica ambizione è provare a farsi valere in ambito nazionale. Nell'ultimo campionato albanese i ...Il 12 agosto live su Sky (e in streaming su Now) ci sono Juve - Atalanta e Roma - Partizani Tirana, il 13 tocca al Milan contro il Novara e all'contro l'. Qui il quadro completo di tutti ...Ultimo test prima del via ufficiale della stagione per la formazione di Simone ...

Inter-Egnatia: orario, dove vederla in tv e la probabile formazione nerazzurra 90min IT

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'amichevole estiva dei nerazzurri contro gli albanesi dell'Egnatia.Domani Inter-Egnatia, si rivede Lautaro. Possibile esordio dal 1' per Audero L'amichevole in programma domani a Ferrara contro l'Egnatia, formazione di prima serie albanese, sarà l'occasione giusta pe ...