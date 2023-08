Inter-Egnatia 4-2 | il tabellino della sesta partita amichevole

L'batte 4 - 2 in amichevole l'con i gol di Barella, Lautaro (doppietta) e Stabile, tutti da 6,5. Peggiore Thuram da 5. Le pagelle di Riccardo ...L'conclude bene i test pre stagionali, ancora una vittoria, questa volta contro l': termina 4 - 2. E' la formazione albanese a sbloccare il risultato al sesto minuto di gioco, sfruttando ...La prima frazione si è chiusa con l'avanti per 1 - 0, nonostante le tante azioni offensive create dall'. Al 6' il vantaggio degli albanesi con gol dal centro dell'area di piattone destro ...

FINALE Inter-Egnatia 4-2: rimonta nerazzurra, Lautaro ancora decisivo La Gazzetta dello Sport

Doppietta di Lautaro e reti di Barella e Stabile per i nerazzurri.FERRARA (ITALPRESS) - Prestazione in chiaroscuro per l'Inter nell'ultima amichevole precampionato. Allo stadio "Paolo Mazza" di ...Ultima amichevole estiva per l'Inter che affronta gli albanesi dell'Egnatia: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.