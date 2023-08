Inter | dal Portogallo | alzata l’offerta per Taremi | ma il Porto è irremovibile

(Di domenica 13 agosto 2023) Il principale obiettivo del mercato dell’ora sembra essere. Il centravanti delè uno dei pochi profili rimasti che piacciono a Simone Inzaghi, che dopo l’infortunio di Lautaro Martinez aspetta rinforzi in attacco. Ilperò sembra avere altre idee: o 30 milioni o nulla. Secondo quanto riportato da O Jogo l’avrebbe deciso di virare con forza sul centravanti del, alzando di conseguenzaper il cartellino. Marotta, infatti, sarebbe arrivato fino a 25 milioni di euro per avvicinarsi alla richiesta del clubghese. Niente da fare però. Infatti ilchiederebbe 30 milioni di euro su base fissa più bonus e non intende concedere sconti a nessuno. Per l’, dunque, si ...

Punti chiave 11:26 Roma, c'è l'accordo con Zapata 09:51, rifiutataBologna l'offerta per Arnautovic 09:50 Al Hilal, accordo vicino con Neymar 09:49 Roma, trattativa no - stop con il Psg per ...... ' tengo Sensi perché è forte e con i soldi che non spendo compro un forte attaccante!' e infine: 'I documenti trae Udinese sono firmati, ma appena il padre ha sentito le voci di interesse...- Samp i nerazzurri protestavano, lui venne da me: "Non ti preoccupare, vai avanti". ... il direttore di gara nato a Montecchio Maggiore non si allontanerà subitosuo mondo. Iscritto da anni ...

Inter, preso Carlos Augusto: operazione da 13 milioni. Gosens va all'Union Berlino Sky Sport

Abbiamo ufficialmente imboccato lo striscione dell'ultimo chilometro. La Serie A 2023-2024, infatti, scatterà nel corso del prossimo fine settimana. Manca meno di una settimana dal via della nuova sta ...Le scelte dell'allenatore nerazzurro in vista dell'ultima amichevole precampionato, in programma al Mazza di Ferrara ...