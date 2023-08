Inter | c'è la Juve dietro allo stallo per Samardzic

L'è la prima italiana nel Ranking UEFA per club . Nella graduatoria europea, aggiornata ad oggi in base ai risultati della stagione 2022 - 23, i nerazzurri hanno operato un doppio sorpasso su ...... nel frattempo chiede al suo agente di allacciare i rapporti con altre squadre con una proposta di rinnovo da parte dell'pronto a riscattarlo, poi ritratta e spera di far pace con i tifosi ...Né l'né lafanno un granché a dispetto dei pronostici, quasi sempre errati in estate, sulle potenzialità delle campagne acquisti estive e sono proprio Fiorentina e Lazio che conducono le ...

Inter, teatrino Samardzic: arriva l'ultimatum. E la Juve... Tuttosport

Nel week end in cui hanno preso il via la Premier League, la Liga e la Ligue 1, e in attesa che nel prossimo fine settimana inizino la Serie A e la Bundesliga, facciamo una fotografia al calcio europe ...Blog Calciomercato.com: A volte certe lezioni dal passato possono essere utili quando magari convenientemente potrebbero essere applicate al presente. Siamo nell'estate del 1998.