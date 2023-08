Inter | Arnautovic ha chiesto la cessione al Bologna

Continua la trattativa trae Bologna per, le parti si avvicinano ma non c'è ancora accordo. Perso Matic , la Roma cerca il colpo doppio dal Psg: Paredes (sarebbe un ritorno nella Capitale) e Renato Sanches . ...L'non molla la pista che porta a Bologna per Marko, per lui sarebbe un ritorno in nerazzurro dopo l'anno del Triplete L'non molla la pista che porta a Bologna per Marko,...... è una questione tra l'entourage del giocatore e l'. Dalla riuscita dell'operazione Samardzic dipenderà il budget per l'attaccante e, intanto, da Bologna arriva un'apertura per Marko(...

Prosegue la trattativa tra nerazzurri e felsineo per l'attaccante austriaco: chiesto il centrocampista, le ultime ...I rossoblù rispediscono al mittente l'offerta di 8 milioni ma non è finita. Intanto il giocatore forza la mano ...